В Кизеле в доме-интернате для детей с инвалидностью произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в Рудничном доме-интернате (Кизел), где проживают дети с инвалидностью, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санэпидмероприятия. Обследованы все пациенты интерната.

Контактными признаны 53 ребенка, у 22 тест на COVID-19 дал положительный результат. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована "красная зона". Госпитализированы трое детей.