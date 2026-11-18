Вице-президент Гильдии девелоперов: Ипотека мешала рынку девелопмента

Вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль считает, что в отрасли многие вещи названы не своими именами.

По его словам, то, что в России называют ипотекой, на самом деле - овердрафт. Ключевая же ставка - нижняя планка дополнительного налога.

"Ипотека не была драйвером для девелоперов. Она мешала", - сказал Бриль, выступая на форуме недвижимости в Екатеринбурге.

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов в ответ на выступление сообщил, что со временем ставка по ипотеке будет снижаться.

Ранее он же сообщил, что льготная ипотека - пройденный этап. Во время выступления на этом же форуме Тремасов заявил, что после введения льготной ипотеки цены на квартиры стали расти. По его словам, в экономике ничего бесплатного не бывает.

"Льготные программы должны быть адресными - для тех, кому общество хочет помочь. Они не должны быть массовыми", - считает Тремасов.