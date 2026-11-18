В Екатеринбурге ГАИ устанавливает автохама, перекрывшего дорогу машине "скорой"

Госавтоинспекция начала проверку после воспрепятствования проезду автомобиля "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что все случилось в Ремесленном переулке. Водитель "Лексуса" перекрыл путь "скорой", ехавшей на вызов со спецсигналами. Автохам встал у машины на дороге и не пропускал медиков во двор.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, сотрудники ведомства выехали на место.

"Инспекторам предстоит установить участников и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям водителя "Лексуса", - отметили в ГАИ.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге нашли водителя, перекрывшего дорогу машине реанимации. Итогом стало возбуждение уголовного дела.