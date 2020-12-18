Власти Перми отказались от фейерверков в новогоднюю ночь

Из-за пандемии коронавируса власти Перми приняли решение отказаться от организации фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает РБК.

По информации издания, это связано с тем, что краевой оперштаб запретил проведение массовых мероприятий.

"В целях недопущения массового скопления людей и соблюдения рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, проведение фейерверков не планируется", – говорится в сообщении.

Также власти Перми проинформировали о работе общественного транспорта. 31 декабря работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми будет организована до 23.00. 1 и 2 января 2021 года перевозчики будут работать по воскресным расписаниям движения с выпуском подвижного состава 50%.



