Жительница Нижнего Тагила лишилась денег, поверив в "выигрыш от маркетплейса"

В Нижнем Тагиле женщина стала жертвой мошенников, поверив сообщению о выигрыше. Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жительница Дзержинского района лишилась десятков тысяч рублей.

Все началось с того, что в мессенджере ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась "менеджером маркетплейса" и сообщила, что женщина якобы выиграла 70 тысяч рублей. Но для зачисления "выигрыша", по словам звонившей, надо оплатить комиссию.

Для этого потерпевшей был направлен QR‑код. Действуя по инструкции, она перевела через банковское приложение более 22 тысяч рублей и отправила мошеннице скриншот платежа в мессенджере. Однако когда захотела уточнить сроки поступления выигрыша, то обнаружила, что вся переписка с "менеджером" удалена.

Обратившись в чат поддержки маркетплейса, женщина выяснила, что никаких розыгрышей компания не проводила. Тагильчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили помощника мошенников, вскрывшего сейф в чужой квартире.