В минздраве Прикамья признали наличие дефицита вакцины "Спутник Лайт"

В минздраве Прикамья признали, что в регионе существует дефицит вакцины "Спутник Лайт". Ранее жители края жаловались на отсутствие вакцины "Спутник Лайт". Поскольку вакцина однокомпонентная, многие жители края отдают предпочтение именно ей.

Как прокомментировали Накануне.RU в пресс-службе ведомства, "Спутник Лайт" имеется в ограниченном количестве и призвали пермяков прививаться "Спутник V".

"В наличии в регионе имеется большое количество вакцины "Спутник V" (ГамКовидВак), которая является не менее эффективной и после вакцинации которой вы также получите QR-код. Вакцина "Спутник Лайт" имеется в ограниченном количестве в настоящее время. Мы рекомендуем обращаться за ним в поликлинику, уточнить его наличие можно заранее по телефону поликлиники", - говорится в сообщении.

Когда именно в регион поступит новая партия вакцины "Спутник Лайт" в минздраве сказать не смогли. В ведомстве заявили, что сроки зависят от федерации.

В Перми местные жители жалуются на нехватку вакцины "Спутник Лайт" в мобильных пунктах вакцинации.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Региональным властям он разрешил вводить режим уже с 23 октября, если того требует обстановка, либо продлевать их после 7 ноября. Президент также отметил семь регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пермский край вошел в их число.

Власти края раньше, чем по всей стране объявили о нерабочих днях в регионе. Действовать они будут с 25 октября по 7 ноября.

Кроме того, с 30 октября в Прикамье вводится режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших пожилых людей старше 65 лет. Посещать общественные места, заведения общепита можно только при наличии QR-кодов. Изменения будут внесены в губернаторский указ.