Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Прикамье

Добровольную и бесплатную массовую вакцинацию жителей Пермского края от коронавруса планируют начать во второй декаде января. В начала 2021 г. в регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, сообщили Накануне.RU в правительстве региона.

Уже 5 января профилактические прививки начнут делать работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, людям, проживающим в организациях социального обслуживания. Также вакцину получат граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением. Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru.

На днях в Пермский край поступило ещё 1,9 тыс. комплектов вакцины "Спутник –V". Всего в Прикамье из Москвы с 8 по 27 декабря 4,9 тыс. двойных доз для первичной и вторичной вакцинации такого же количества человек (без учета первых 42 добровольцев).

Вакцина в количестве 1,9 тыс. комплектов доз направлена в пермские городские клинические поликлиники № 2, 4, 5, городскую клиническую поликлинику Перми, городскую поликлинику №7, городскую клиническую больницу имени Гринберга. В эти больницы ушло по 250 комплектов. В клиническую больницу Свердловского района поступило 150 доз.