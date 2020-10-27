27 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2005) | Фото: www.newizv.ru

В Прикамье вновь возник дефицит донорской крови из-за коронавируса

Пермская краевая станция переливания крови вновь столкнулась с дефицитом донорской крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Дефицит крови возник после отмены выездных дней донора. С 26 октября прием доноров возможен только в стационарных пунктах — станциях и отделениях переливания крови в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.

Ежедневно станция должна принимать не менее 165 доноров.

"Несмотря на все наши усилия, мы испытываем дефицит в донорской крови. Потребность не снижается. Мы должны иметь достаточный запас компонентов донорской крови на случай послеродового кровотечения, неотложных операций, лечения онкологии и наследственных заболеваний, например гемофилии. Единственный способ, c которым у нас будет достаточно крови для наших пациентов каждый день,— это регулярно сдавать кровь",— сообщила главный врач станции Оксана Самовольникова.

Напомним, ранее дефицит крови в Прикамье сложился в марте этого года: одной из причин стал страх многих доноров каким-либо образом заразиться новой коронавирусной инфекцией.

В минздраве уверили, что для доноров нет никакого риска поскольку на станциях переливания крови соблюдается повышенный санитарно-эпидемиологический режим, поверхности и пол помещений проходят дополнительную обработку, сотрудники работают исключительно в масках, в залах установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук, производится дополнительное обеззараживание воздуха в холле для доноров на втором этаже.

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В Прикамье вновь возник дефицит донорской крови из-за коронавируса

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Теги: донорство, кровь, коронавирус



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