16 Октября 2020
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Общество Пермский край
больница, Латвия, Прибалтика, койка (2016) | Фото: www.gorod.lv

За последнюю неделю в Прикамье было развернуто около 250 covid-коек

В пяти медучреждениях Прикамья за последнюю неделю было развернуто 242 койки для пациентов, больных коронавирусом. Среди них лечебные учреждения в Перми, Очере, Кудымкаре, Чайковском и Губахе. На сегодняшний день коечный фонд для covid-больных составляет 3 тыс. 277 мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напомним, что ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил работу по разворачиванию дополнительных коек в соответствии с ростом заболеваемости. По его словам, выделенные в медучреждениях палаты должны не пустовать, а использоваться под плановые госпитализации.

Как подчеркивает краевой минздрав, резерв для увеличения мест в местных стационарах для лечения covid-больных сохраняется. Более того, сохраняется и баланс между свободными койками для зараженных коронавирусом и пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи

На данный момент уже 23 медучреждения развернули в своих стенах дополнительные места для больных COVID-19. Большая часть находится в Перми, остальные в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере и Пермском районе.

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За последнюю неделю в Прикамье было развернуто около 250 covid-коек

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Теги: коечный фонд, места для covid-больных, медучреждения



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