Девять педагогов пермской школы №2 подхватили COVID-19

Девять учителей и 25 учеников пермской школы №2 заболели коронавирусом, сообщает "РБК-Пермь".

Еще 10 учителей и 178 детей заболели ОРВИ. Всего в школе работают 65 учителей. Восемь классов переведены на дистанционное обучение.Остальные продолжают обучение в очном формате.

Формы проведения уроков могут быть как очными, так и онлайн. Использование смешанных форм проведения учебных занятий позволяет компенсировать отсутствие части педагогов.

Всего коронавирус был выявлен в 75 школах Пермского края. Заносы инфекции произошли из семейных очагов. Классы, в которых были обнаружены инфицированные, переведены на дистанционное обучение.