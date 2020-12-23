23 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Пермском крае прививки от коронавируса сделали тысяче медработников

В Пермь доставили партию вакцины от COVID-19 в количестве 700 доз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По состоянию на 23 декабря в регион поставлено 3 042 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Первым компонентом на сегодняшний день привито 995 человек, двумя компонентами - 42 человека. В общей сложности сегодня привито 1037 человек. В первую очередь прививают людей из группы риска - медицинских работников.

Одной из первых сделала прививку исполняющий обязанности министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Прикамья.

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В Пермском крае прививки от коронавируса сделали тысяче медработников

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка, медработники



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