В Пермском крае прививки от коронавируса сделали тысяче медработников

В Пермь доставили партию вакцины от COVID-19 в количестве 700 доз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По состоянию на 23 декабря в регион поставлено 3 042 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Первым компонентом на сегодняшний день привито 995 человек, двумя компонентами - 42 человека. В общей сложности сегодня привито 1037 человек. В первую очередь прививают людей из группы риска - медицинских работников.

Одной из первых сделала прививку исполняющий обязанности министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Прикамья.