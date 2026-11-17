Тайвань заявил о приближении к острову российских самолетов

Министерство обороны Тайваня заявило, что сегодня рано утром было обнаружено, что два российских военных самолета вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова с северо-востока. Пролетев через воздушное пространство на востоке Тайваня, они покинули его. Министерство заявило о принятии адекватных мер реагирования, не углубляясь в подробности.

Этот инцидент последовал за протестом, выраженным Японией Москве. Главный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара сообщил о будто бы имевшем место нарушении воздушного пространства страны у острова Окиносима двумя неизвестными самолетами, и Токио полагает, что они российские, хотя доказательств нет.

В 2023 году Тайвань уже "замечал" два российских военных корабля у своего восточного побережья. А в последние шесть лет "демократически управляемый" Тайвань (как пишет Reuters), регулярно сообщал о кораблях ВМС и самолетах ВВС Китая, действующих в районе острова. Там ожидают "вторжения" Китая в ближайшие годы.

На прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин заявил, что неизменной исторической задачей КПК является воссоединение Тайваня с остальным Китаем. И Пекин не оставит пространства для любых форм сепаратизма Тайваня.