КС постановил, что массовая регистрация у себя мигрантов незаконна

Злоупотребление правом регистрации мигрантов может стать основанием для судебного запрета на такую деятельность. Это следует из определения Конституционного суда (КС) РФ № 2312-О/2926, связанного с жалобой Татьяны Котляр.

Читайте также: В России придумали схему разобщения анклавов мигрантов

Она много лет занималась фиктивной регистрацией граждан, несмотря на административную и уголовную ответственность. Прокурор обратился в суд, чтобы запретить это из-за угрозы безопасности, так как зарегистрированные мигранты совершали преступления. Суды признали правоту прокурора и установили запрет на регистрацию.

Котляр же оспорила решение в КС РФ, утверждая, что эти нормы несправедливы, так как позволяют органам власти отказывать ей в регистрации без четкого законодательного регламента сроков и порядка такого запрета.

КС РФ в рассмотрении жалобы отказал. Высшая инстанция пояснила, что ст. 10 ГК РФ запрещает злоупотребление правом, то есть когда осуществление своих прав нарушает права других, а ст. 1065 ГК РФ позволяет пресекать деятельность, создающую реальную угрозу жизни и имуществу, передает Российское агентство правовой и судебной информации.