Группа «Уралхим» — генеральный партнер деловой программы выставки-форума «Образование и карьера»

Группа «Уралхим» традиционно примет участие в крупнейшей на Урале выставке-форуме учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Мероприятие пройдет в Перми с 19 по 22 ноября в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо». Группа выступит генеральным партнером деловой программы форума, сообщает пресс-служба компании.

В этом году стенд Группы будет оформлен в концепции «Дерево смыслов», символизирующей профессиональный рост, преемственность опыта и развитие молодежи. Посетители смогут познакомиться с деятельностью предприятий «Уралхима», узнать о востребованных профессиях, программах практик и стажировок, а также получить индивидуальные карьерные консультации от HR-специалистов компаний «Уралкалий», «Уралхим-Транс», «Уралайтех», филиалов «ПМУ», «Азот» и «ОЦО».

Особое внимание будет уделено интерактивным форматам знакомства с профессиями. С помощью фотостойки с искусственным интеллектом гости смогут узнать, какая специальность им подходит. Посетителей также ждут интеллектуальные игры, тематические мастер-классы и инсталляция «Дерево желаний», на котором каждый сможет оставить пожелание, связанное с будущей карьерой.

Для участников подготовлена игровая программа «Паспорт стажера». Выполняя задания и принимая участие в различных активностях на стенде, гости смогут набирать баллы, получать памятные подарки и участвовать в розыгрышах призов.

Представители Группы «Уралхим» также примут активное участие в деловой программе форума, где поделятся опытом подготовки молодых специалистов, развития профессиональных компетенций и взаимодействия с образовательными организациями с акцентом на вопросах профессиональной ориентации молодежи и возможностей построения карьеры в Группе.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим» отметил: "Выставка «Образование и карьера» — значимая площадка для знакомства молодежи с современными промышленными профессиями. Для нас принципиально важно не только привлекать молодых специалистов, но и создавать условия для их комфортной работы. Особенно ценно, что такое масштабное мероприятие проходит в Пермском крае. Подобные инициативы способствуют развитию кадрового потенциала региона, помогают молодым людям осознанно выбрать профессиональный путь и открывают перед ними новые возможности для успешной карьеры".

Напомним, Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.