50 БПЛА сбито над промзонами Уфы и Салавата

Отражена очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата. Об этом сообщил госкомитет Башкирии по ЧС в мессенджере "Макс".

"Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет.

Режим "Беспилотная опасность" в регионе снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.