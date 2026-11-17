У Тюменской области есть необходимый экономический и интеллектуальный потенциал, чтобы быть не только лидером по внедрению лучших цифровых решений, но и одним из центров их разработки для индустриальной экономики России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Такое мнение высказал директор Центра стратегической аналитики и больших данных ВШЭ, эксперт Организации объединенных наций Константин Вишневский, выступая на Губернаторских чтениях с докладом "Цифровое развитие России: куда мы пришли и куда мы идем".



"За последние двадцать лет наша страна прошла огромный путь. Тотальное проникновение Интернета, развитые банковские приложения, цифровые государственные услуги, электронная торговля, соцсети, цифровые платформы – все это стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Тюменская область в этом отношении – один из наиболее интересных регионов России. Здесь уже создана современная цифровая инфраструктура, есть опыт внедрения искусственного интеллекта. Необходимо повышать уровень кооперации между промышленностью и ИТ-отраслью", – отметил эксперт.



Сегодня в России 94 процента жителей в возрасте от 15 лет и старше пользуются Интернетом, портал Госуслуг используют 95% граждан от 14 лет и старше, при этом 93% пользователей оценивают цифровизацию позитивно, подчеркнул Константин Вишневский. Тюменская область входит в топ-3 регионов России по внедрению ИИ-технологий, подчеркнул он.



Однако активное внедрение искусственного интеллекта меняет требования к энергетике и инженерной инфраструктуре, акцентировал внимание докладчик. Очень важной становится доступность энергии, сетей, площадок и инженерных команд. Кроме того, необходимо обеспечить защиту цифровой среды от таких рисков, как физические воздействия и кибератаки.



Главная цель внедрения цифровых технологий в Тюменской области – социально-экономическое развитие региона и реальное улучшение жизни людей, подытожил глава региона Александр Моор.