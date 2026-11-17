Путин и Трамп могут обсудить гуманитарную миссию в Константиновке, - Кремль

Вопрос проведения гуманитарной операции в Константиновке может быть поднят в ходе контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет затрагиваться", - сказал Песков ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что Путин встретится с коллегами из США Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября.

На прошлой неделе в Кремле состоялась встреча российского президента со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках.