В Саяно‑Шушенском заповеднике стало больше снежных барсов

В Саяно‑Шушенском заповеднике популяция снежных барсов выросла как минимум на семь котят. Об этом сообщили в пресс‑службе заповедника. Для сравнения: в 2025 году родились шесть малышей, а сейчас - не меньше семи. Сейчас в заповеднике живут не менее 26 ирбисов: шесть самцов, семь самок и больше дюжины котят.

Потомство в этом сезоне принесли четыре самки. Пятерых котят родили сестры Снежинка и Базагинка - они появились на свет в 2023 году. Это дочки Клепы и внучки Таджички, которую привезли из-за границы в 2019 году. Снежинка стала мамой троих малышей - их фотоловушки впервые сняли только в ноябре. Базагинка родила как минимум двоих: камеры поймали пару котят, но ученые не исключают, что в выводке есть еще один детеныш.

Еще одна самка - осторожная Лысуха - тоже принесла потомство. Ее впервые заметили весной, и тогда уже было видно, что кошка ждет котят. Сейчас она прячет малышей и не подпускает их к местам, где стоят камеры. Чтобы увидеть детенышей, исследователи поставили в районе ее обитания дополнительные фотоловушки.

Таджичка, основательница местной "династии", в этом году снова стала мамой - она родила пару котят. Это уже четвертый ее выводок в заповеднике. Ученые продолжают наблюдать за семейством ирбисов и фиксировать все новое о жизни редких хищников.