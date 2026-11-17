Убийца пожилой пары из Каменска-Уральского попросилась на свободу

Ирина Парфенова, осужденная в 2016 году за убийство пожилых супругов, подала ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Трагедия произошла в январе 2016 года. Парфенова вместе с подругой Ольгой Корлыхановой напали на двух пожилых супругов, проживающих в квартире одного из домов по улице Машинистов в Каменске-Уральском.

"Зная, что пенсионеры проживают одни, без родственников, и что у них есть сбережения, одна из осужденных, являющаяся их соседкой, зашла к ним под предлогом попить чая. Затем пришла ее сообщница, якобы в поисках подруги. После того, как пенсионеры открыли дверь второй женщине, злоумышленницы стали избивать пожилых людей. В результате от полученных повреждений пострадавшие скончались. Добычей подруг стали обнаруженные в квартире 83 тыс. руб.", - рассказывали ранее в прокуратуре.

В момент совершения преступления недалеко находились полицейские, проводившие оперативные мероприятия по другому факту. Они услышали шум из квартиры, поэтому стали стучать в дверь и в окно. Когда одна из осужденных выглянула в окно, полицейские ее узнали. Женщина сказала, что сейчас откроет дверь, но обе они скрылись через окно с другой стороны квартиры и сбежали вместе с деньгами. Как было установлено впоследствии, на такси они уехали в магазин, где купили спортивную одежду, сразу же переоделись и направились в местное кафе.

После задержания обе признали вину и были приговорены к колонии общего режима. Парфенова получила срок в 18 лет и 3 месяца. Накануне она ходатайствовала о смягчении оставшейся части наказания, ссылаясь на положительную характеристику и отсутствие действующий взысканий. Однако у суда было другое мнение.

"Суд счел, что поведение Парфеновой за весь период отбывания наказания не являлось примерным: имели место неоднократные нарушения режима содержания, в том числе недобросовестное отношение к труду, за что она водворялась в штрафной изолятор. Суд не пришел к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты путем отбывания принудительных работ", - отметили в суде.

Тогда Парфенова подала апелляцию в Свердловский областной суд, но и там не нашли основания для изменения постановления суда первой инстанции. В колонии она пробудет еще 7 лет 8 месяцев и две недели.