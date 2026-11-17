Группа "Сова" представила клип на стихи уральского поэта Бориса Рыжего

Группа "Сова" представила клип песни "Помнишь дождь на улице Титова" на стихи уральского поэта Бориса Рыжего.

Видео стало частью проекта "Рыжий. Над домами" от уральского строительного холдинга "Атом", кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP!. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, работа "Совы" – это история о первой любви, робких переглядках и смелости сказать о своих чувствах.

Для визуального решения команда выбрала крупные фронтальные портреты героев в момент ожидаемого признания. А чтобы сделать их выразительнее, оператор Иван Жданов предложил прием с зеркалами и специально для проекта собрал крутящуюся конструкцию, которую крепили к камере.

Песня группы балансирует на грани танцевальности и легкомысленности, но сохраняет меланхоличность и ощущение наэлектризованности. Музыканты считают, что, возможно, именно так звучал Свердловск 90-х годов.

"Рыжий. Над домами" – проект уральского строительного холдинга "Атом", кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP!. Он показывает Свердловск-Екатеринбург глазами поэта в трибьют-альбоме и серии видеоклипов, созданных музыкантами новой волны.