На Урале шестеро детей отравились хлоркой на дне рождения в сауне

На Среднем Урале несколько детей отравились парами хлора в сауне. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось накануне в сауне села Косой Брод: в ходе празднования дня рождения ребенка приглашенные на торжество почувствовали резкий запах хлорки. В связи с ухудшением состояния здоровья шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в больницу, где им поставили диагноз "отравление парами хлора".

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время состояние детей удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает. Ведомство начало проверку по ситуации.

Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Проводится расследование.

По данным СК России по Свердловской области, всего пострадали семь человек: женщина и шестеро детей. По делу проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.