Мэрия Екатеринбурга заплатит 350 тысяч рублей за падение женщины на тротуаре

Суд взыскал с администрации Екатеринбурга компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей из-за падения на тротуаре.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще в январе 2024 года: женщина упала на тротуаре по улице Волгоградская. Долгое время она находилась на лечении, ей были проведены несколько операций.

Проверка показала, что падение произошло вследствие ненадлежащей организации содержания улично-дорожной сети на данном участке. Не была проведена обработка противогололедными материалами дорожек и тротуаров, а также уборка образовавшейся наледи.

Суд взыскал с мэрии Екатеринбурга компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей в пользу пострадавшей.