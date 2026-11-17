ВС РФ вновь ударили по мостам "Южный" и "Северный" в Киеве

Российские военные в ночь на 17 ноября в результате массированного удара поразили мосты в Киеве, используемые для транзита вооружения и спецтехники ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В результате удара поражены в городе Киев: автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом; автодорожный мост "Северный", используемый для перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ", - говорится в сообщении МО.

Кроме того, в Киеве поражены промышленное предприятие (ООО "Техно-Линкс"), осуществляющее производство и крупноузловую сборку беспилотников из иностранных комплектующих, в том числе БПЛА Ан-196 "Лютый"; промышленное предприятие (Завод "Укрпластик"), осуществляющее производство комплектующих для БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Киеве из‑за повреждений мостов через Днепр случился транспортный коллапс.