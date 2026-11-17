В кабмине в ближайшее время обсудят восстановление Крымского моста

Заседание Правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время. Об этом сообщили в кабмине.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления магистрали и организации транспортного сообщения.

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. На мосту ведутся восстановительные работы, сообщили в Минтрансе России. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост возобновились.