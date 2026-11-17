Депутаты Тюменской городской Думы оценили новые «умные» остановки областного центра

Уже почти 90 так называемых «умных» остановок общественного транспорта на сегодняшний день функционируют в Тюмени. Они расположены в основном на гостевом маршруте — по маршруту движения со стороны аэропорта в центр города и по нескольким направлениям, ведущим из города. Планируется обустроить в Тюмени более 220 таких остановочных комплексов.

Накануне депутаты Тюменской городской Думы Эльвира Амирова, Андрей Голоус, Вадим Долгих, Есенгалий Ибраев, Юрий Коновалов и Дмитрий Ошурков во главе с Председателем Светланой Ивановой лично ознакомились с объектами, побывали на нескольких точках, где недавно сформированы «умные» остановки. В 2026 году было установлено 12 таких остановочных комплексов, каждый из которых оснащен электронным информационным табло, помогающим отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени благодаря системе ГЛОНАСС.

"Очень современное решение, но насколько оно удобно для представителей старшего поколения, привыкших к бумажному расписанию?" — поинтересовалась Светлана Иванова у представителей администрации города.

Специалисты пояснили, что при поступлении обращений от граждан, на остановочных пунктах расписание также дублируют в бумажном виде.

Депутат Юрий Коновалов, на избирательном округе которого расположена одна из новых остановок, отметил, что жители областного центра позитивно оценивают преображение объекта.

"Вообще я считаю, что та задача, которая поставлена Главой города — обустроить остановками гостевые улицы, а улица Ямская и Червишевский тракт у нас являются гостевыми, я думаю, что это верное решение. К этому надо двигаться", — прокомментировал народный избранник.

Дмитрий Ошурков задал вопрос о наличии резервного питания объектов на случай отключения электроэнергии. Как пояснили представители горадминистрации, у Тюменьгортранса приобретены автономные источники питания, которые при необходимости можно использовать. Однако, поскольку обычно о предстоящем отключении известно заранее, в этом случае на остановках размещают все необходимые объявления.

Депутаты в ходе рабочего выезда убедились, что каждый новый остановочный комплекс оборудован усиленным стеклопакетом, имеются разъемы для подключения зарядных устройств. Ожидавшие транспорта горожане поделились с народными избранниками своим мнением. Они отметили комфорт возможностей "умных" остановок: «Когда заряд уже близится к нулю, а тебе еще нужно куда-то ехать, очень выручает, что на остановке есть возможность зарядить телефон».

Чтобы оградить разъемы от действий вандалов, комплексы оборудовали камерами видеонаблюдения, которые установлены на каждой остановке и подключены к системе «Безопасный город». Система видеонаблюдения фиксирует правонарушения и помогают найти виновников.

Подводя итоги выезда народные избранники отметили позитивные преображения в Тюмени, которые делают город более современным и стильным. В том числе и в результате модернизации таких объектов, как остановочные комплексы, которые носят сугубо функциональный характер, но при этом тоже могут быть красивыми и удобными.