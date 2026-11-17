В Екатеринбурге вынесен приговор за хищение миллионов при строительстве домов для военных

В Екатеринбурге оглашен приговор по уголовному делу о хищении миллионов рублей при выполнении госконтрактов на строительство жилых домов для военнослужащих.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался генеральный директор ООО ПКП "Импульс" Виталий Дудик. Как показало расследование, с 2021 по 2024 годы Дудик заключил два государственных контракта на завершение строительства восьми домов в Челябинской области, предназначавшихся для проживания семей военных войск национальной гвардии. Однако строительство завершено не было, а деньги в сумме более 162 млн рублей оказались выведены на подконтрольный ему банковский счет организации.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Виталию Дудику 6 лет колонии общего режима. Кроме того, он взыскал с осужденного в пользу заказчика, с учетом частичного возмещения, сумму ущерба – более 158 млн рублей.