В России предотвращена серия терактов, на которую Украина потратила $2,5 млн

Украина планировала серию терактов в России, на что потратила $2,5 млн. Их удалось предотвратить. Эта работа шла с начала года.

Главное управление разведки и Служба безопасности Украины завербовали россиян. Они получили от кураторов более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шести гидроциклов, а также много комплектующих и специальной аппаратуры. Целью такого снабжения была сборка боевых дронов для их использования при терактах.

Через третьи страны в Россию завезли водные мотоциклы. Потом их собирались переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряженные 60 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Целью были подрывы кораблей Военно-морского флота России и гражданских судов, находившихся в акватории Каспийского моря. FPV-дроны с управлением на оптоволокне предполагалось разместить в жилом частном секторе Адыгеи и Кубани для атак на военные аэродромы, а также объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В ноябре 2026 г. агенты Киева перешли к завершающей фазе своей "работы". Они привели дроны и гидроциклы в боеготовность и собирались одномоментно запустить их по выбранным целям. Однако они не знали, что всё это время за ними следили сотрудники ФСБ, и преступные замыслы и действия завербованных известны. В Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростов-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовивших теракты. Двое их сообщников решили отстреливаться и были убиты.

По линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил – заместитель руководителя Центра специальных операций "А" бригадный генерал Ульяницкий, а по линии Главного управления разведки – генерал-майор Лордкепанидзе. По предварительной оценке, на подготовку терактов они потратили не менее $2,5 млн, сообщает центр общественных связей ФСБ.