NYT: Киев может стать практически непригодным для жизни

Киев из-за повреждений своей энергосистемы и нехватки средств ПВО может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы. Об этом пишет The New York Times.

В городе проживает около 3 млн человек, и зимой у них могут быть большие проблемы. Местные власти также призвали переехать за город всех, у кого есть такая возможность. Мэр города Виталий Кличко признал критичность ситуации и бездействие властей по ПВО.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что применение ВС РФ реактивных беспилотников может привести к критическим последствиям. На днях местный депутат Владимир Крейденко сообщил о строительстве понтонных переправ через Днепр, но эксперты отмечают, что они не могут заменить мосты. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов призвал строить тоннель под Днепром, который обеспечил бы военные и гражданские нужды города, но признал, что это займет несколько лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что именно Украина первой начала атаковать российскую гражданскую инфраструктуру и теперь получает ответные удары по своим энергообъектам.