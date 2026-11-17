В Уфе сменился мэр

Сегодня в Уфе избран мэр города. Решение принято на IV внеочередном заседание Совета городского округа.

На встрече присутствовал глава Башкортостана Радий Хабиров. В списке претендентов на пост главы столицы республики были первый заместитель главы Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров, депутат Госсобрания Башкирии, бизнесмен Эдуард Сардаров, генеральный директор ООО "Газ-Сервис" Рустам Хафизов, и.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

В итоге пост главы администрации, то есть мэра города, получил Рустам Шарипов. Напутствуя нового руководителя, Радий Хабиров отметил, что смена руководителя важна для всей Башкирии, потому что Уфа – её центр.

Теперь уже бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки. Следствие считает, что политик "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн руб".

Также Мавлиев якобы организовал сбор денег от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн руб. Потом (возможно, по указанию мэра) из этих денег купили для города автомобиль представительского класса стоимостью более 21 млн руб. Ещё один эпизод в деле экс-мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.