Владелец кафе в Перми получил 300 часов обязательных работ за гибель девушки, проткнутой забором

Суд признал владельца кафе в Кировском районе Перми виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания услуг на 2 года. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете.

Напомним, в мае 2025 года молодая девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно зашла в служебную комнату отдыха кафе, вылезла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз, но потеряла равновесие и упала на заострённые навершия металлического забора. От полученных травм она скончалась на месте.

Следствие установило, что обвиняемый самовольно провёл реконструкцию здания: пристроил летнюю веранду с танцевальным залом, незаконно перепланировал второй этаж, разместив там служебное помещение с постоянно открытой дверью и окном, выходящим на крышу веранды. Территория заведения была огорожена металлическим забором с заострёнными навершиями в виде пик, которые находились в непосредственной близости от веранды.