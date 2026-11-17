Архитектор, решивший поджечь военкомат в центре Екатеринбурга, отправится в тюрьму

Архитектор Дмитрий Баранов из Екатеринбурга проведет следующие 12 лет в местах лишения свободы за попытку поджечь военкомат в центре города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда, который вчера и вынес приговор.

Инцидент произошел 13 декабря 2024 года. По сети распространилось видео, как неизвестный бросает в здание два подожженных "коктейля Молотова", после чего скрывается с места происшествия. Позднее злоумышленника удалось задержать. Им оказался 29-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт (поджог)".

Изначально его мотивы были неизвестны, но на суде подсудимый рассказал, что стал жертвой мошенников. Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на обвинение, Баранов, работавший архитектором-концептуалистом в одной из местных компаний, завел переписку с неизвестным в социальных сетях, который предложил ему помочь задержать преступника в областном военкомате путем поджога здания. Затем Баранову отправили инструкцию как сделать "коктейли Молотова", а сам осужденный вечером отправился к стенам военкомата. Из четырех "коктейлей", в цель попал только один, однако сотрудник военкомата успел самостоятельно потушить дверь. Ущерб оценили в 170 тыс. рублей.

Обвинение настояло на том, что Баранов был противником специальной военной операции и действовал с целях "дестабилизировать работу военкомата, параллельно совершив акцию устрашения". Сам же подсудимый заявил, что злоумышленники выманили у него порядка 2 млн рублей, а поджог убедили устроить под предлогом помочь правоохранительным органам. Свою вину он признал частично.

16 ноября, спустя почти два года после инцидента, Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал Дмитрия Баранова виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, первые четыре из которых он проведет в тюрьме.