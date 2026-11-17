СК: Из-за удара ВСУ по Крымскому мосту повреждена его конструкция

Началось расследование обстоятельств удара ВСУ по Крымскому мосту.

16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов. Повреждена конструкция моста. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает СКР.

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились, в настоящее время приостановлено движение транспорта по магистрали.

Заседание Правительственной комиссия по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время. В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления магистрали и организации транспортного сообщения.