"Лечат высококлассно". Эксперты из столицы оценили опыт Югры в борьбе с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на протяжении двух недель, до 2 июля, работают специалисты из столицы - врачи депздрава Москвы, эксперты Минздрава РФ и Роспотребнадзора. В регион они приехали, чтобы увидеть, как здесь лечат больных коронавирусом, и проконсультировать коллег, если это потребуется. В итоге делегация высоко оценила работу югорских эскулапов, констатировав, что округу на нынешнем этапе борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется федеральная помощь. Подробности – в материале Накануне.RU.

Делегация из Москвы приехала в округ по просьбе губернатора Натальи Комаровой. В регионе в последнее время фиксировался рост количества заражений коронавирусом. На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 9 тыс. 219 таких случаев. Как отмечает глава региона, ситуация напряженная, но стабильная. "Запас коечного фонда, обеспеченность специалистами, оборудованием, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты достаточны", – говорила она на заседании оперштаба на днях.

Регистрацию большого количества новых случаев COVID-19 связывают, прежде всего, с высоким объемом и качеством тестирования. В Роспотребнадзоре также поясняли, что процесс распространяется на большие города, кроме того, в статистической картине учитываются готовящиеся прибыть на вахту нефтяники. Работа с большим количеством вахтового населения – отличительная особенность борьбы с COVID-19 в Югре. Работники съезжаются в нефтяной край со всех уголков страны и ближнего зарубежья, они задействованы не только непосредственно в добыче углеводородов, но и на многочисленных сервисных предприятиях. Условия труда в последних часто оставляют желать лучшего.

Однако знать реальное положение дел необходимо, своевременная диагностика позволяет оперативно начать лечение людей, сохранить их жизни, при этом нужно обеспечить устойчивую работу предприятий. Потому объяснимо и повышенное внимание к региону со стороны федерального центра – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, как и соседний Ямал – стратегически важные регионы для России, это обуславливает заинтересованность в уровне благополучия этих территорий.

Экспертная бригада, в составе которой заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев, руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Михаил Годков, ведущие врачи московских и югорских клиник, уже успели поработать в Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме и других городах. Врачи и эксперты при этом почти ежедневно общаются с губернатором, обозначая итоги работы в муниципальных образованиях.

Заместитель главного врача московской ГКБ имени Ерамишанцева Арнольд Маркаров по итогам изучения ситуации в Сургуте заявил, что обращает на себя внимание высокий профессионализм медиков.

"Есть спорные моменты, которые мы обсуждаем. Полемика нас вдохновляет, есть, с чем сравнить. Медики высоко подготовлены, беседа не останавливается после выхода из палаты. Если помощь будут оказывать на том же уровне, то её качество не потребует коррекции. Всё необходимое оснащение есть", – сказал Маркаров.

Симптоматических отличий течения коронавируса в Югре от других регионов врач не заметил. При этом не все жители относятся ответственно к своему здоровью и здоровью других людей. "Передвигаясь по городу, мы увидели, что жители недооценивают опасность. Они пренебрегают ношением масок, соблюдением дистанции и самоизоляцией. Из-за этого горожане подвергают себя большей опасности заболеть. В Москве описанные выше меры помогли, и сейчас удалось переломить ситуацию", – сказал он.

Во время работы и столичная делегация, и югорские коллеги обменивались опытом. По словам главного врача Сургутской ОКБ Галины Шестаковой, специалисты из Москвы осмотрели самых "тяжёлых" больных, побывали в реанимации и других отделениях.

"Московских врачей устроило всё. Были замечания по территории – она слишком доступна, мы их отработаем. Поработав в других городах, коллеги приедут снова и оценят заново. Есть свободные койки. Надеюсь, что жители будут соблюдать рекомендации и койки не пригодятся", – сказала Галина Шестакова.

Высокой оценки работы врачей, как полагает она, удалось добиться в первую очередь из-за квалификации местных медиков, которые регулярно учатся. Также немаловажно то, что доктора и заведующие отделениями регулярно общаются с родными больных. "Выписавшиеся стали для нас родными, созваниваемся, они рассказывают о своём состоянии", – сказала главврач.

Руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что приглашённые специалисты имеют огромный опыт работы с больными коронавирусом, что позволяет им наладить работу профильных отделений.

"Главная особенность – лабораторная диагностика. Важно правильно настроить работу лабораторий Роспотребнадзора и врачей. Это работа и с больницами, и сотрудниками. Тут много точек соприкосновения – столичные врачи прошли это раньше нас, мы можем "перескочить"", – сказал Добровольский.

Особое внимание предстоит и в дальнейшем уделять маршрутизации – разведению потоков в клиниках. Начальник управления медицинской помощи окружного депздрава Максим Малхасьян отметил, что при этом в целом схема лечения пациентов в Югре совпадает со столичной.

"Складывается впечатление, что наши специалисты имеют правильный подход. Показатель смертности ниже общероссийского. После посещения больницы в Нефтеюганске впечатления также положительные. Есть вопросы о разведении потоков медиков. Столичные коллеги дали советы по проектным решениям, по размещению санпропускников, маршрутизации пациентов по больнице. Вопросов к организации лечебного процесса нет", – сказал он.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний при Минздраве РФ Вадим Тестов констатирует, что федеральная помощь округу в борьбе с COVID-19 сейчас не требуется.

"При имеющейся ситуации больницы успешно справляются с ситуацией. Я хорошо понимаю, что могут быть претензии к медорганизациям, однако вся система здравоохранения находится в нестандартной ситуации. С этой оговоркой я могу сказать, что уровень оказания медицинской помощи в округе весьма удовлетворительный и хороший. Регион хорошо оснащён в материальном плане – это и медицинское оборудование, и хорошие условия больниц и поликлиник. Практически все больницы, которые мы посетили, отремонтированы", – сказал Тестов.

При этом эксперт отметил, что часть наработок югорских медиков и системы здравоохранения региона в целом после более подробного изучения можно будет применить в некоторых других регионах страны. В частности, в которых существует работа вахтовым методом.

"Мы отлично понимаем, что вы несколько специфический субъект со значительным количеством вахтового населения, которое приезжает из разных регионов и является иногда дополнительным источником инфекции в регион. Субъекты Российской Федерации, у которых данного фактора нет, находятся в гораздо лучшей ситуации именно поэтому. К тому же вахтовые работники постоянно находятся в тесном контакте друг с другом и поэтому любые происходящие там неблагополучия в эпидемической сфере превращаются в локальные вспышки. Но Югре удается локализовать такие вспышки. Эту практику нужно будет рассмотреть подробнее", – заключил он.