На Урале задержали опального бывшего схимонаха

На Среднем Урале задержан бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который, по мнению официальной Церкви, захватил монастырь на Урале. Как пишет ТАСС, его задержали для допроса.

По данным "Коммерсанта", Романова подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), об этом рассказала его адвокат Светлана Герасимова. Предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале 5 декабря под заголовком "За веру Христа мы на смерть стоим".

В последнее время на территории монастыря работали силовики. Задержание бывшего схимонаха произошло вскоре после назначения нового митрополита Евгения (Кульберга), который сменил Кирилла (Наконечного).

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в данном монастыре. По версии СК, речь идет об истязании и халатности. О нарушениях стало известно со слов воспитанников, которые в прошлом жили в монастыре, но затем покинули его.