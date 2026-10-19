В Центре единоборств в Темрюкском районе завершили сборку мебели и тренажеров

В Центре единоборств в Темрюкском районе завершили сборку мебели.

Все предметы расставили по кабинетам в соответствии с их назначением. Впереди — генеральная уборка помещений и финальная расстановка мебели.



Параллельно ведётся работа над оформлением пространства: уже готовы дизайн‑проекты информационных стендов, а также стендов, посвящённых истории и правилам самбо — в ближайшее время они украсят помещения Центра.

Кроме того, полностью собрана тренажёрная зона: оборудование разместится на первом этаже.

Для будущих тренировок уже завезли специальные маты и ковры, которые создадут оптимальные условия для занятий.

Кроме того, полностью готово и пространство вокруг Центра. У спортивного объекта оборудована парковка, а пешеходную зону выложили тротуарной плиткой. Благоустройство прилегающей территории завершено.