Генерал Лапин согласован на пост вице-премьера Татарстана

Кандидатура Героя России Александра Лапина согласована на должность вице-премьера Татарстана. Решение было принято на заседании Госсовета.

"Опыт, полученный Александром Павловичем в ходе службы на различных должностях, позволит эффективно решать задачи, поставленные раисом республики Рустамом Миннихановым. Александр Павлович, уроженец Татарстана, хорошо знает специфику республики и пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и ветеранского сообщества", - сказал на заседании премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его слова приводит пресс-служба Госсовета.

Лапин родился в 1964 г. в Казани. В 2017 г. был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии.

В начале СВО командовал группировкой "Центр", при этом подвергался критике главы Чечни Рамзана Кадырова. В январе 2023 г. Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. В мае 2024-го Лапин возглавил Ленинградский военный округ. В сентябре 2025-го уволен из армии. В мае 2026 г. федеральные СМИ сообщали, что Александр Лапин может получить пост председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы, однако этот прогноз не сбылся.