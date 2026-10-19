У пятерых петербуржцев подтвердилась оспа обезьян

Пять подтвержденных случаев оспы обезьян зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

Все заболевшие в стабильном состоянии легкой и средней тяжести, лечение продолжается, передает РИА Новости со ссылкой на Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. О госпитализации заболевших с подозрением на обезьянью оспу сообщалось в пятницу.

Ранее стало известно о госпитализации и в Московской области пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Это трое мужчин и две девушки в возрасте 21–35 лет.

Оспа обезьян - это острое зоонозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом из рода ортопоксвирусов. Оспа обезьян представляет опасность для человека, хотя в большинстве случаев протекает легче, чем натуральная оспа. Летальность составляет от 0,1% до 11% в зависимости от штамма вируса и состояния здоровья пациента.