В России пресекли схему воровства денег у участников СВО с ущербом в сотни тысяч рублей

В России пресекли схему воровства денег у участников спецоперации.

Злоумышленники находили своих жертв – тех, кто хотел заключить контракт и отправиться служить – в соцсетях. Чтобы войти в доверие, представлялись волонтёрами либо региональными кураторами от Минобороны.

Затем под предлогом оказания помощи в подготовке необходимых документов сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. На их основании подозреваемые заключали от имени доверителей фиктивные браки и совершали различные сделки без их ведома. Также они похищали все выплаты, поступившие на карты бойцов.

"Работа" банды пресечена. В Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР задержаны 13 активных участников преступного сообщества. Началось расследование. Средний ущерб по каждому эпизоду – 900 тыс. руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.