Топливный рынок Среднего Урала остается стабильным

Ситуация на топливном рынке Свердловской области остается стабильной. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным ДИП, все экстренные и жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт и сельхозтоваропроизводители обеспечены топливом в полном объеме. А в отдаленные территории региона продолжаются дополнительные поставки по заявкам муниципалитетов.

"Ажиотажного спроса на автозаправочных станциях региона не фиксируется. Среднесуточная реализация бензина составляет около 2,7-3 тысяч тонн, что соответствует обычному уровню потребления. Запасы топлива у крупных поставщиков позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время", - заверяют в ДИП.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком ситуацию на топливном рынке региона.