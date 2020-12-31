Могучева арестовали на 15 суток

Помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева все же арестовали на 15 суток. Ранее он был приговорен к пяти суткам административного ареста, однако Свердловский областной суд отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение.

15 суток - это максимальный срок по статье, которую вменяют Могучеву - неповиновение сотруднику полиции.

Ранее родственники Всеволода Могучева сообщили, что его не выпускали из спецприемника всю ночь, несмотря на решение суда об отмене ареста. Об этом рассказала Накануне.RU жена Могучева Алена.

По ее словам, Могучев был избит. Об этом сообщают также источники из Среднеуральского женского монастыря. По некоторым данным, 31 декабря должно было состояться еще одно заседание суда по делу Могучева, которого обвинили в неповиновении сотруднику полиции в ходе силового штурма монастыря. Несмотря на состояние Могучева, сегодня его не стали госпитализировать.

Источник в правоохранительных органах сообщил Накануне.RU, что Всеволод Могучев симулирует. Это, со слов источника, подтверждается справкой медиков об отсутствии показаний для экстренной госпитализации.

Ранее появлялись сведения, что помощник Сергия может оказаться членом масонской ложи.

Напомним, что самому Сергию (Николаю Романову) вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и арестовали на два месяца.