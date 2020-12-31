Помощника Сергия всю ночь не выпускали из спецприемника - родственники заявляют об избиении

Родственники Всеволода Могучева, сторонника бывшего схиигумена Сергия, сообщают, что его не выпускали из спецприемника всю ночь, несмотря на решение суда об отмене ареста. Об этом рассказала Накануне.RU жена Могучева Алена.

Кроме того, по ее словам, Могучев был избит. Об этом сообщают также источники из Среднеуральского женского монастыря. По некоторым данным, 31 декабря должно было состояться еще одно заседание суда по делу Могучева, которого обвинили в неповиновении сотруднику полиции в ходе силового штурма монастыря. Несмотря на состояние Могучева, сегодня его не стали госпитализировать.

"У Севы были такие травмы, что врач настаивал на госпитализации, а его не отпустили, и сейчас что с ним? Большой вопрос, вероятно, повреждены внутренние органы, выбиты зубы и черепно-мозговая травма", - сказал источник из монастыря.

Сам Могучев на видео заявляет, что его якобы запугивали - по всей видимости, чтобы он дал показания на бывшего схиигумена.

Источник в правоохранительных органах сообщил Накануне.RU, что Всеволод Могучев симулирует. Это, со слов источника, подтверждается справкой медиков об отсутствии показаний для экстренной госпитализации.

Ранее появлялись сведения, что помощник Сергия может оказаться членом масонской ложи.

Напомним, что самому Сергию (Николаю Романову) вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и арестовали на два месяца.