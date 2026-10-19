Вице-премьер РФ предлагает включать в школьные программы больше китайской литературы

Вице‑премьер Татьяна Голикова предложила проработать расширение списков литературных произведений, которые изучают в школах России и Китая. По ее мнению, это поможет школьникам лучше узнать культуру друг друга и укрепит связи между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Голикова также отметила, что Китай входит в топ‑10 стран по сотрудничеству с российскими университетами - между вузами двух государств уже действует более 7 тысяч соглашений.

Еще вице‑премьер рассказала о планах продолжать выпускать совместные издания с историческими документами и проводить выставки. Особое внимание стороны хотят уделять молодежи: для нее планируют регулярно устраивать мероприятия по патриотическому и духовно‑нравственному воспитанию. Важной задачей остается и передача новым поколениям традиций российско‑китайской дружбы.

Ранее вице‑премьер Татьяна Голикова на 27‑м заседании Российско‑Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству заявила, что власти РФ планируют увеличить число авиарейсов между городами России и Китая, чтобы поддержать рост турпотока.