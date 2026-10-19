Госдума рассмотрит назначение новых членов Правительства 21 октября

В Госдуме назначена дата рассмотрения кандидатов на посты в Правительстве.

Совет Госдумы утвердил порядок и процедуру рассмотрения. Оно состоится на пленарном заседании в 15.00 21 октября. 19-20 октября пройдут встречи кандидатов со всеми политическими фракциями. 20-го же их рассмотрят в профильных комитетах, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее в Правительстве России сообщили, о каких именно кадровых перестановках говорил премьер Михаил Мишустин с президентом Владимиром Путиным.

- На пост вице-премьера – руководителя аппарата Правительства предложена первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. Она сменит на этом посту Дмитрия Григоренко. Григоренко покидает кабинет министров. По данным источников РБК, чиновник переходит на высокопоставленную должность в Сбер. Речь может идти о позиции заместителя председателя правления. Григоренко за заслуги на посту будет представлен к высокой государственной награде

- Вице-премьером – полпредом на Дальнем Востоке предлагается сделать губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он сменит на этом посту Юрия Трутнева, который, как предполагается, может стать помощником президента. Трутнев также будет представлен к высокой госнаграде. Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края станет первый вице-губернатор региона, председатель краевого правительства Вера Щербина, сообщает ТАСС.

- Вице-премьером, курирующим в том числе и развитие транспортного комплекса, предложено сделать главу Минтранса Андрея Никитина.

- В структуре Правительства появляется новая должность – вице-премьера – министра финансов. На этот пост предложен глава Минфина Антон Силуанов.

- До министра транспорта предлагается повысить главу Росавиации Дмитрия Ядрова. Такое решение пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков объяснил тем, что "Дмитрий Ядров, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли".

Дмитрий Григоренко и Юрий Трутнев покидают Правительство. Все вице-премьеры РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов Путина.