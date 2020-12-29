Срочно! Суд решил судьбу опального экс-схиигумена Сергия

Суд в Москве избрал меру пресечения для задержанного на Урале бывшего схиигумена Сергия.

Напомним, сегодня ночью в Среднеуральском женском монастыре прошла спецоперация, в результате которой отлученный от церкви Сергий (он же Николай Романов) был задержан. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву, где суд решал его дальнейшую судьбу.

Басманный суд арестовал бывшего схиигумена на два месяца.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Екатеринбургской епархии прокомментировали непростую ситуацию, которая складывается вокруг Среднеуральского женского монастыря.