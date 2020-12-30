Отец Сергий устроил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) помещен в СИЗО-7, отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой, сообщили РИА Новости в ОНК

Уточняется, что своей вины он не признает.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия Сергий публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.

"Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети "Интернет" видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - считают в Следственном комитете.

Также в СКР заявляли, что захватив монастырь, отлученный от церкви отец Сергий "незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и "инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство". После задержания он был доставлен в Москву, где Басманный суд принял решение об аресте опального деятеля церкви.

Отмечается, что ранее, он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.