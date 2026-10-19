Илон Маск пообещал подарить акции SpaceX детям США

Илон Маск заявил, что в следующем году даст по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в США. Об этом он написал в соцсети X и добавил, что это только начало. При этом сам Маск и компания SpaceX пока не рассказывают, как именно будут передавать акции.

У Маска сейчас 6,4 миллиарда акций SpaceX - это чуть меньше половины всех акций компании. В США живет примерно 72 миллиона несовершеннолетних. Если считать по цене акции на закрытии торгов на бирже NASDAQ в прошлую пятницу (146,03 доллара), то все эти акции стоят около 10,5 миллиардов долларов.

Ранее бизнесмен Илон Маск потратил 366 миллионов долларов на промежуточных выборах в США: 276 миллионов из них ушли с июля на поддержку республиканцев в борьбе за контроль над конгрессом, что делает его крупнейшим политическим донором среди известных на этих выборах.