Патриарх Кирилл утвердил отлучение от Церкви бывшего схиигумена Сергия

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы РПЦ.

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Ранее патриарх утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Напомним, в июле этого года следователи опросили воспитанников Среднеуральского монастыря по поводу "жестокого обращения". Также к ситуации подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.