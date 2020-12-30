УФСИН заявила, что бывший схимонах Сергий не отказался от еды, а соблюдает пост

УФСИН по городу Москве опровергла информацию о том, что бывший схимонах Сергий (Николай Романов) устроил сухую голодовку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Информация о том, что Романов Н.В. не употребляет пищу и воду не соответствует действительности. Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет", - говорится в сообщении.

Ранее о сухой голодовке опального деятеля церкви сообщили РИА Новости со ссылкой на секретаря московской ОНК Алексея Мельникова.

Бывшего схимонаха Сергия задержали ночью 29 декабря 2020 г. в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.