Встреча владыки Евгения и опального экс-схиигумена Сергия пока не планируется

На Среднем Урале пока не планируют организовать встречу нового митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым).

Ранее владыка Евгений отмечал, что не исключает обсуждения проблемы со всеми сторонами конфликта вокруг Среднеуральского монастыря. Многие интерпретировали это как возможность встречи с отлученным от церкви экс-схиигуменом.

Однако затем в пресс-службе епархии заявили, что владыку не так поняли и на самом деле он "ничего не обещал".

Оказалось, что пока не планируют такую встречу и в самом монастыре.

"К сожалению, пока нет информации о позиции отца Сергия по вопросу встречи с новым руководителем митрополии", - сообщил Накануне.RU представитель Сергия Всеволод Могучев.

Когда может состояться такая встреча, он не уточнил. В то же время Могучев отметил, что в монастыре пока не комментируют кадровые перестановки в митрополии.

Опрошенные нами эксперты в среде православия говорят, что решения по встрече касаются Романова как уже бывшего члена церкви.

"С ним запрещено церковное общение. Но встречи как с гражданином никто не может запретить не только по гражданским законам, но и по церковным. Этот шаг, если он случится, можно расценить как нормальный и направленный на попытку хоть как-то снять напряженность", - отмечают эксперты, не исключая при этом, что "Сергий может стать в позу".

Напомним, на прошлой неделе владыка Евгений прибыл на Урал и заявил, что сначала разберется с делами в епархии, прежде чем что-то предпринимать по отношению к опальному Сергию.