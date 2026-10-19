Эксперт: Дефицит дизеля в мире – миллион баррелей в сутки

Назван показатель дефицита дизельного топлива на мировых рынках.

Дизельная сделка между Россией и США поможет частично сократить текущий глобальный дефицит дизельного топлива. Он составляет 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете старшего аналитика по нефтегазовому и транспортному секторам "Эйлер" Андрея Полищука (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.

"Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - сказал Силуанов.